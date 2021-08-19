Экспертизы не выявили заболеваний у погибших на севере Красноярского края оленей

КРАСНОЯРСК, 19 августа. /ТАСС/. Ветеринары не выявили заболеваний у диких северных оленей, массовая гибель которых произошла на севере Красноярского края. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

Ранее прокуратура региона сообщила, что порядка 1,2 тыс. туш погибших диких северных оленей обнаружены в реке Хатанга на Таймыре. МВД сообщало об обнаружении 56 туш оленей, две из них имели огнестрельные ранения. Ведомство возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты. "В Хатангу прибыла дополнительная следственно-оперативная группа из числа сотрудников ОМВД России по Таймырскому району для установления причин массовой гибели северных оленей. Полицейскими в ходе следственных действий будет установлено точное количество погибших животных, а также причина их гибели. В настоящее время ветеринарными врачами были проведены исследования патологоанатомического и полевого материала оленей для установления опасных заболеваний, которые могут нанести вред не только животным, но и людям. По результатам исследований никаких заболеваний у животных обнаружено не было", - сообщила пресс-служба.

По информации ветеринарного врача, во всех образцах, взятых на экспертизу, выявлены признаки утопления, в легких обнаружены остатки речной воды. Все погибшие особи будут повторно обследованы и осмотрены сотрудниками полиции, в случае установления фактов незаконной охоты ими проверены все лица, имеющие разрешение на хранение огнестрельного оружия.

В Красноярском крае нет свежих данных по популяции дикого северного оленя. Последние данные относятся к 2014 году, в 2021 году проводится новый авиаучет. Как ранее сообщали эксперты, популяция оленя на Таймыре находится под угрозой исчезновения из-за браконьеров, роста численности волков и изменения климата.