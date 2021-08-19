В России зарегистрировали 791 смерть из-за коронавируса за сутки. Это минимум с 9 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 791 против 799 днем ранее, до 173 700. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Таким образом, в стране подтвердили минимальное с 9 августа количество смертей за день.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,6%.

В частности, за сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 33 смерти, в Санкт-Петербурге и Свердловской области - по 32.

За сутки в Москве зарегистрировали 54 смерти. Всего с начала пандемии в столице умерли 26 820, или 1,73% заболевших.

Число подтвержденных случаев возросло за сутки на 21 058, до 6 684 531.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,32%.

В частности, в Санкт-Петербурге выявили 1 563 новых случая, в Свердловской и Нижегородской областях - 511 и 501 соответственно.

Число случаев заражения в Москве возросло за сутки на 2 142 против 1 590 днем ранее, до 1 549 386. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,14%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, вновь уменьшилось и составило 547 777.

Число вылечившихся возросло за сутки на 24 017, впервые с 3 июня превысив количество выявленных случаев.

Кроме того, число вылечившихся оказалось максимальным с 4 февраля.

Всего в стране выздоровели 5 963 054 человека, или 89,2% всех заразившихся.

В частности, за сутки в Санкт-Петербурге вылечились 5 355 человек, в Крыму - 626, в Нижегородской области - 512.

Число выздоровевших в Москве за сутки возросло на 2 805, до 1 420 630 (91,7% всех заразившихся). Количество активных случаев сократилось до 101 936 - минимума с 6 июня.