Реконструкция Невской битвы пройдет на фестивале "Таврида.АРТ"

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Таврида.АРТ" соберет в сентябре в крымской бухте Капсель реконструкторов из 16 регионов, которые воспроизведут Невскую битву, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе мероприятия.

"Реконструкторы из 16 регионов России устроят рыцарский турнир и впервые воссоздадут Невскую битву в Крыму. Фестиваль "Таврида.АРТ", который пройдет с 8 по 12 сентября в бухте Капсель, примет около 150 участников Всероссийского фестиваля исторической реконструкции "Александр Невский", посвященного 800-летию князя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фестиваль реконструкции станет составной частью фестиваля, он пройдет впервые. "Мы рассчитываем, что историческое иммерсивное шоу обогатит фестивальную программу и позволит всем участникам и зрителям заглянуть в глубину веков", - приводятся в сообщении слова руководителя арт-кластера Сергея Першина.

По данным пресс-службы, с 8 сентября в культурно-историческом квартале фестиваля "Таврида.АРТ" начнут строить два военных походных лагеря образца середины XIII века - древнерусский и европейский (шведский). А 10 сентября участники Общероссийского общественного движения "Росрекон" воссоздадут события Невской битвы с использованием вооружения и облачения воинов той эпохи, а также конного ударного отряда.

"При подготовке боя реконструкторы опирались на "Новгородскую первую летопись старшего извода" и "Житие Александра Невского". Согласно этим источникам, летом 1240 года шведские корабли прибыли в устье реки Невы. Высадившись на берег, шведы и их союзники поставили шатры походного лагеря в месте впадения реки Ижоры в Неву. Получив известие о приближении противника, князь Александр Ярославич выступил в поход с малой дружиной и ополченцами из новгородской крепости Ладоги. Отряд Александра Невского 15 июля напал на шведский лагерь, бой длился до поздней ночи. Шведы потерпели поражение и к утру отступили на уцелевших кораблях", - отметили в пресс-службе.

Добавляется, что также запланированы классический конный воинский турнир по правилам европейского рыцарства XIII века и пеший турнир по мечевому бою и историческому фехтованию, арт-зона "Культура и быт древней Руси" с ремесленными мастерскими и школой исторической кухни, этно-фолк-фестиваль современной этнической музыки с аутентичным фольклором разных народов. По бухте Капсель в дни фестиваля будут курсировать три весельные ладьи - реплики походных русских кораблей образца XIII века. По завершении фестиваля движение "Росрекон" передаст крымским коллегам - организаторам фестиваля "Генуэзский шлем" в Судаке - ристалища для пешего и конного турниров, а также другое оборудование для реконструкции исторических лагерей, которое будет использоваться на фестивалях "Генуэзского шлема".

О "Тавриде"

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".