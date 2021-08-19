Самарские учащиеся разработают конструкцию пожаробезопасного аппарата ИВЛ

САМАРА, 19 августа. /ТАСС/. Самарские школьники со студентами Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева разработают более защищенные от возгорания и более безопасные для организма человека аппараты искусственной вентиляции легких в рамках всероссийской программы "Сириус. Лето: начни свой проект". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза в четверг.

"Студенты Самарского университета совместно с учащимися самарских школ принимают участие в проекте по усовершенствованию конструкции типового аппарата ИВЛ. <…> Написанная юными разработчиками программа более тщательно отслеживает и анализирует различные режимы работы аппарата и предотвращает возможный перегрев его компонентов. Данные для программы собираются с помощью специального набора датчиков, которыми ребята предлагают оснастить конструкцию аппарата ИВЛ", - цитирует пресс-служба аспиранта кафедры автоматических систем энергетических установок Самарского университета Дмитрия Мезенцева.

Идея создать новый вариант аппарата пришла после участившихся на фоне пандемии коронавируса сообщений о пожарах, которые возникали в больницах из-за возгорания аппаратов ИВЛ. По словам Мезенцева, практика показывает, что возгорание может возникать из-за перегрева аппарата с последующим замыканием.

Для проведения экспериментов и отработки программы школьники и студенты изготовили два действующих макета аппаратов ИВЛ. В них они использовали комплектующие, которые применяются при создании настоящей медицинской техники, систему управления аппаратов построили на простой и доступной аппаратной платформе Arduino. "В отличие от коммерческих, профессиональных аппаратов ИВЛ в этой разработке используется значительно более простое "железо", но с оригинальной программной начинкой, которая, как свободное программное обеспечение, будет потом совершенно доступна для любых других разработчиков подобной медтехники", - отметил Мезенцев.

Акцент на безопасности

Помимо устранения пожарной опасности, разработчики проекта придумают, как сделать работу аппаратов ИВЛ более безопасной для организма заболевшего. Один из участников проекта, учащийся 10 класса Самарского регионального центра для одаренных детей Филипп Бочаров объяснил, что к повреждениям легких во время работы аппарата может привести неправильная концентрация кислорода в смеси, повышенное давление подачи или слишком высокая интенсивность подачи воздуха.

"На макетах мы можем контролировать давление и расход воздуха, а также исследовать процессы, происходящие в начале и окончании подачи воздуха в легкие пациента, чтобы снижать возможную травмоопасность аппаратов ИВЛ. Мы сосредоточились сейчас на этих показателях, чтобы понять, как можно было бы свести к минимуму повреждения легких, которые порой все еще происходят из-за ошибок при использовании существующей техники", - рассказал Бочаров.

Программу "Сириус. Лето: начни свой проект" представил руководитель Фонда "Талант и успех" и образовательного центра "Сириус" Еленой Шмелевой в рамках концепции "Умного отдыха", заявленной на совещании у президента России Владимира Путина в мае 2020 года. В рамках программы школьники и студенты совместно с компаниями разрабатывают научно-образовательные проекты. В числе партнеров программы - Роскосмос, Объединенная авиастроительная корпорация, Росатом, Банк России, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", компания "Спутникс" и другие участники.