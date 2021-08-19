Вакцинацию от коронавируса в Ленобласти прошли 70% учителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в преддверии нового учебного года прошли почти 70% учителей Ленинградской области, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

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"1 сентября школы Ленинградской области примут более 180 тыс. школьников. Почти 22 тыс. из них придут на торжественные линейки впервые. Для того, чтобы дети могли учиться очно и безопасно, в регионе вакциной от коронавируса уже привились почти 70% учителей", - говорится в сообщении. Всего вакцинацию в Ленобласти прошли 490 065 человек.

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов также добавил, что число первоклассников в сравнении с 2020 годом выросло на 1,5 тыс. По его словам, уже полностью наладили систему перевозки школьников и педагогов из населенных пунктов, где нет школ.

Ранее в регионе также установили порядок проведения линеек. Территорию Ленинградской области разделили на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: на "красную", "желтую" и "зеленую" (от худшей к наиболее благоприятной).

В "красной" зоне в линейках смогут принять участие до 250 школьников и 250 родителей на открытом воздухе или по 125 школьников и родителей в помещении. В "желтой" зоне допустимое количество на свежем воздухе - 375 учащихся и 375 гостей, в помещении - не более 250 учеников и 250 родителей. В "зеленой" - без ограничений по численности. Во всех районах линейки должны длиться не более получаса, приоритет у мероприятий на свежем воздухе, родителей должны разместить отдельно от учеников, и обязать находиться в защитных масках.