В Железноводске запустят экскурсии с минеральной водой на велоавтобусах

ПЯТИГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Экскурсии на велоавтобусах вместимостью до 16 человек запустят в Железноводске на Кавминводском велотерренкуре, который начнут строить в 2022 году. Об этом сообщил в четверг глава курорта Евгений Моисеев.

В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,8 млрд рублей на строительство Кавминводского велотерренкура в Ставропольском крае. Протяженность велотерренкура составит 75 км. Работы по созданию экологических велотроп начнут в 2022 году. По проекту велотерренкур объединит города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ, 10 кольцевых маршрутов пройдут по пересеченной местности.

"Мы задумались над тем, чтобы запустить Славяновские велоавтобусы, которые рассчитаны на компанию от 6 до 16 человек, и пустить их по будущему Кавминводскому велотерренкуру. Дал задание проработать с эксурсионными бюро с целью предложить отдыхающим новый вид экскурсий: сидеть за общим столом, кушать экологически чистые предгорненские продукты, пить минеральную воду, провести корпоратив на открытом воздухе и одновременно крутить педали единого цепного механизма", - написал Моисеев в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что в середине велоконструкции будет находиться кран с резервуаром для минеральной воды, заправленной прямо из бювета. "Экскурсия на колесах будет управляться одним водителем, который станет гидом и аниматором во время экскурсии или корпоратива. Это самый экологический вид транспорта, который позволит с пользой для здоровья провести свободное время в приятной компании и посетить все достопримечательности по маршруту движения", - сообщил глава курорта.

По его словам, прорабатывается собственная велоконструкция в соответствии с дизайн-кодом курорта. В пресс-службе администрации города ТАСС уточнили, что приводят велоавтобус в движение пассажиры, а водитель выбирает маршрут движения и контролирует тормоза. "Также у велоавтобуса есть место для резервуара, который подключают к подаче минеральной воды в кран для пассажиров", - добавили в пресс-службе.