Более 17 тыс. судов на Хайнане вышли в море с возобновлением рыболовного сезона

ХАЙКОУ, 19 августа. /ТАСС/. Свыше 17 тыс. рыболовецких судов отправились на промысел из портов южнокитайской провинции Хайнань с возобновлением рыболовного сезона в акватории Южно-Китайского моря. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

С мая по середину августа в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях действовал ежегодный запрет на промысел. Рыбакам нельзя было ловить рыбу и других морских обитателей в водах между параллелями 26,30 и 12 градусов северной широты. Аналогичные меры распространяются также на Желтое море и Бохайский залив. В их водах сезонные ограничения продлятся до начала сентября.

В мае порядка 50 тыс. рыболовных судов на юге Китая приостановили свою деятельность. В это время рыбаки занимались ремонтом снастей и проходили повышение квалификации. Китайские суда береговой охраны проводили регулярные проверки за соблюдением временного запрета и строго пресекали нелегальный вылов рыбы.

Сезонный запрет на рыболовство в Южно-Китайском море впервые ввели в 1999 году, он направлен на защиту морской экосистемы и биоразнообразия этой акватории.

Хайнань уделяет особое внимание защите экосистемы острова. В провинции строят искусственные рифы с целью увеличения популяции рыб, вылавливают пластик из моря, а также регулярно снаряжают научные глубоководные экспедиции для сбора данных об океанической среде и биоразнообразии акватории Южно-Китайского моря.