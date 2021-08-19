Синоптики рассказали о длинном лете на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Климатическое лето, когда среднесуточная температура превышает 15 градусов тепла, длится уже почти в полтора раза дольше обычного в Свердловской области. Жаркая летняя погода установилась в начале мая, на месяц раньше нормы, и продлится на 10 дней больше, до 25 августа, сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шеперенко на пресс-конференции в четверг.

"Лето оказалось очень длинным. Мы как метеорологи оцениваем лето по переходу среднесуточной температуры через 15 градусов, и, согласно климатическим данным, оно у нас продолжается около двух месяцев - с 15 июня по 15 августа. В этом году оно началось в конце первой декады мая, уже температура была такая, что она относилось к летним значениям. И практически до конца августа, по крайне мере до числа 24-25, по нашим меркам, лето будет продолжаться", - сказала она, уточнив, что жаркая погода с превышением температурной нормы на 7-12 градусов сохранится до 23 августа.

По продолжительности лето 2021 года находится на грани рекорда, отметила Шепоренко, уточнив, что необходимо дождаться окончания климатического лета в августе. Также очень жаркий летний период был в 2012 и 2016 годах, добавила синоптик.

При этом в мае - июне наблюдалась засуха, также большой дефицит осадков фиксируется в августе, и только в июле в Свердловской области обильно шли дожди. Шепоренко добавила, что из-за отсутствия осадков в мае - июне, во время засеивания земель, урожайность овощных, зерновых культур в этот сезон предполагается ниже нормы на 20-30%.

Также жаркая сухая погода в регионе поспособствовала увеличению числа природных пожаров этим летом.

По данным Уральского гидрометцентра, 19 августа температура воздуха в Свердловской области составляет 26-31 градус выше нуля, осадков не ожидается. 16 августа в Свердловской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.