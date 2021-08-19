Эксперты выяснили, что "Спутник V" не вредит репродуктивному здоровью женщин старше 37 лет

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Вакцинация "Спутником V" не оказывает негативного влияния на репродуктивное здоровье мужчин и женщин, в том числе позднего репродуктивного возраста. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое проводится в НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова Минздрава России.

"В исследование включено 200 женщин и 200 мужчин. По полученным данным, основанным на лабораторных и инструментальных обследованиях участников исследования, вакцинация не оказывает негативного и повреждающего влияния на репродуктивную систему. Не отмечено негативного влияния вакцины на функцию яичников у женщин, в том числе у женщин позднего репродуктивного возраста (старше 37 лет), и на сперматогенез у мужчин", - сообщили в четверг журналистам в пресс-службе учреждения.

В сообщении отмечается, что исследование, предварительные результаты которого опубликованы в июльском номере журнала "Акушерство и гинекология", стало первым, посвященным изучению влияния "Спутника V" на овариальный резерв у женщин и сперматогенез у мужчин с учетом их возможного аутоиммунного происхождения.

"Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение вакцины "Спутник V" не оказывает негативного влияния на репродуктивную функцию у мужчин и женщин", - заключили в пресс-службе.