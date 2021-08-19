Доля вакцинированных от ковида среди сотрудников санаториев на Ставрополье достигла 90%

ТАСС, 19 августа. Порядка 90% сотрудников санаториев Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье привились от коронавируса. Среди медиков доля составила 82%, среди педагогов - 62%, сообщил ТАСС губернатор края Владимир Владимиров.

"Мы видим, что 73% сотрудников ресторанов привиты, в здравоохранении 82% сотрудников привиты, почти 90% сотрудников санаториев привиты. В системе образования - 62%, но уверен, что к 1 сентября будет за 70%", - сказал он.

В целом число привитых первым компонентом вакцины на Ставрополье превысило 615 тыс. человек. По словам Владимирова, предпосылок для обязательной вакцинации отдельных категорий граждан в крае нет. "Президент нам дал право самим определять, необходима обязательная вакцинация или нет. Повестки такой нет, мы не хотим делать обязательную вакцинацию", - пояснил глава региона.

Владимиров отметил, что в крае приостановлена работа фуд-кортов, запрещено проведение массовых мероприятий. Превентивно в регионе проработали дальнейшие этапы введения ограничений, в случае осложнения эпидемиологической обстановки. Они включают в себя закрытие ресторанов, кинотеатров, продление школьных каникул и так далее.

"Это три этапа ввода ограничений, мы не говорим, что мы их введем, но этот вопрос проработан. Сейчас предпосылок для того, чтобы вводить ограничения, 100% нет", - отметил губернатор.