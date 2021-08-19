Преображенскую церковь на острове Кижи в Карелии освятили после десятилетней реставрации

ТАСС, 19 августа. Чин освящения православной Церкви Преображения Господня (Преображенская церковь) 1714 года постройки, состоялся на острове Кижи в Карелии в четверг после ее десятилетней реставрации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Кижи", в состав которого входит архитектурный памятник.

"Чин освящения церкви свершил Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. В церкви впервые зажгли свечи. Теперь, после освящения это уже действующая церковь, но службы в ней будут проводиться не часто - пока раз в год в праздник Преображения Господне. Из соображения сохранности памятника, учитывая, что его реставрация закончилась совсем недавно пока чаще службы проводится не будут", - сказал собеседник агентства, добавив, что для посещений церковь открыта с 1 июня текущего года.

История реставрации храма

За время своего более чем 300-летнего существования Преображенская церковь Кижского погоста несколько раз подвергалась ремонту и обновлениям. Первые значительные изменения произошли в начале XIX века, когда бревенчатые срубы снаружи обшили тесом, а с 1822 года началась обивка железом глав храма. На ремонт из-за появления аварийных участков конструкций церковь впервые закрыли в 1965 году, открыв ее через год.

В 1980 году эксперты зафиксировали критическое состояние Преображенской церкви с возможным переходом из предаварийного состояния в аварийное. Принимается решение о закрытии объекта для посетителей. К 1982 году в храме монтируется металлокаркас, на котором памятник деревянного зодчества находился долгое время, постоянно велись противоаварийные работы. Вплоть до 2001 года, когда появился первые проект, предусматривающий лифтинг конструкций, профессиональное сообщество вело споры о методах, с которыми следует подходить к реставрации доминанты Кижского погоста.

Первый пробный лифтинг - метод реставрации с подъемом конструкций храма и поэтапной заменой прогнивших бревен без полной разборки памятника - провели в 2004 году. К полномасштабным работам специалисты-реставраторы приступили в 2009 году. На эти цели было направлено 508 млн рублей. За десять лет специалисты отреставрировали 742 бревна из 2 550 элементов, составляющих храм. Важным этапом реставрации стала работа над 16 деревянными главками, на которых заменили 34 тыс. лемешин - традиционных черепиц из осины. Особый интерес представляет иконостас конца XVII - начала XVIII века, он сохранился целиком.

Кижский погост включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. В составе архитектурной коллекции музея 82 памятника. Основу составляет ансамбль Кижского погоста с церковью Преображения Господня, которую венчают 22 главы.