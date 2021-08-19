Дольщики шести долгостроев в трех регионах получат компенсации

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение о выплате компенсаций обманутым дольщикам за недостроенное жилье в шести проблемных объектах Краснодарского края, Башкирии и Нижегородской области, сообщила в четверг пресс-служба вице-премьера России, главы набсовета Марата Хуснуллина.

"131 человек сможет получить денежные средства, которые они вложили в покупку жилья в шести недостроенных домах. Эти объекты расположены в трех субъектах России: Краснодарском крае, Республике Башкортостан и Нижегородской области", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Речь идет о проблемном объекте застройщика "Династия" в Нижегородской области, двух домах застройщика "Радуга" в Краснодарском крае и трех домах застройщика "Стройиндустрия" в Башкирии.

"По данным объектам была высокая социальная напряженность, особенно по объектам в Республике Башкортостан, где пострадавшими признали 118 человек", - подчеркнул генеральный директор Фонда дольщиков Константин Тимофеев, чьи слова приводятся в сообщении.

На выплаты направят 214 млн рублей, более 80% средств выделят из федерального бюджета, а оставшуюся часть финансирования возьмут на себя регионы.

Ранее в интервью ТАСС гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев сообщал, что права всех обманутых дольщиков России восстановят до конца 2023 года. Для этого дополнительно к уже предусмотренному финансированию из федерального бюджета потребуется около 60 млрд рублей, отмечал он. По словам Тимофеева, в 2021 году планируется принять решения о завершении строительства или выплате компенсаций по более чем 700 проблемным объектам, тем самым восстановив права 45 тыс. обманутых дольщиков. В целом, по оценкам гендиректора фонда, в России насчитывается 158 тыс. обманутых дольщиков.