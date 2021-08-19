Суд в Якутии рассмотрит жалобу на принудительное лечение "шамана" Габышева

МОСКВА, 19 августа./ТАСС/. Верховный суд Якутии 2 сентября рассмотрит жалобу защиты "шамана" Александра Габышева на назначание принудительного лечения. Об этом ТАСС сообщил его защитник Алексей Прянишников.

"Верховный Суд Якутии 2 сентября 2021 года рассмотрит жалобы защиты на направление якутского шамана Александра Габышева на принудительное психиатрическое лечение в специализированный стационар с интенсивным наблюдением", - сказал он.

Ранее городской суд Якутии на основании психолого-психиатрической экспертизы постановил назначить Габышеву принудительные меры медицинского характера с интенсивным наблюдением. До вступления приговора в силу он останется в СИЗО.

Ранее психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым. Перед этим Следственный комитет РФ возбудил в отношении Габышева уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, он принудительно содержится в психиатрическом стационаре. По версии следствия, Габышев нанес с помощью самодельного меча колотую рану бедра бойцу спецназа Росгвардии.

В сентябре прошлого года в отношении Габышева избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Согласно постановлению, "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности".