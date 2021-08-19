В Тульской области высадят аллею в честь музыкантов, поддержавших "Дикую мяту"

ТАСС, 19 августа. Аллею высадят на фестивале "Дикая мята" под Тулой в честь музыкантов, которые поддержали его проведение в 2022 году и предложили выступить за символический рубль. Об этом сообщили в четверг организаторы фестиваля.

"27 августа 2021 года на фестивальном поле "Дикой Мяты" соберутся звездные музыканты, представители фан-клубов артистов, партнеры и организаторы фестиваля. В этот день будет заложена легендарная аллея, каждое дерево которой в последующие годы будет напоминать зрителям имена тех, кто пришел на помощь фестивалю в сложный момент. Более 50 музыкантов этим летом вызвались помочь "Дикой Мяте" и предложили выступить 2022 году за символический рубль. По словам организаторов, предложения поддержки от артистов поступают до сих пор", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, на фестивале памятные деревья и улицы будут носить имена Федора Фомина, The Hatters, "Тараканы!", IOWA, polnalyubvi, "Несчастный случай", "Папин Олимпос", Wildways, Эрики Лундмоен, Зои, "Комсомольск", Drummatix, "Кирпичи", Jukebox Trio, Guru Groove Foundation и других. По данным пресс-службы фестиваля, деревья на алле также получат названия СМИ, которые поддержали его проведение: Esquire, "Минаев LIVE", "Афиша", MAXIM, Marie Claire и других.

Музыкальный фестиваль "Дикая мята", который должен был состояться 18-20 июня в Тульской области, был отменен из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Его проведение планируется с 17 по 19 июня 2022 года. "Дикая мята" ежегодно проводится с 2008 года. По подсчетам организаторов, финансовые потери из-за отмены фестиваля составили около 100 млн рублей.