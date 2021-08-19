Держателями единой социальной карты на Урале до конца года станут около 100 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области рассчитывают, что до конца 2021 года число держателей единой социальной карты достигнет показателя в 100 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики региона Алексей Сабитов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в четверг.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, за год с момента начала выдачи карты ее оформили более 80 тыс. человек.

"Коллеги достаточно скромно по этому году предположили, что мы выйдем на рубеж в 100 тыс. карт. Я думаю, что мы этого достигнем", - сказал Сабитов.

Как уточнил замминистра, в ближайшее время расширится и функционал единой социальной карты. В будущем власти планируют реализовать по ней механизм предоставления детского питания и ввести возможность электронных рецептов по льготным лекарствам. Кроме того, на базе единой социальной карты предполагается возможность оплаты проезда по всему региону. Ей можно будет воспользоваться как во время пригородных, так и во время внутримуниципальных поездках.

Единая социальная карта - это многофункциональная пластиковая карта с электронным носителем, которая помогает получить разные виды услуг. Проект реализуется по указу губернатора области для повышения эффективности, доступности и качества предоставления мер социальной поддержки. Участниками проекта являются два банка-партнера - СКБ-банк и Почта Банк. Планируется, что к выпуску карты также присоединятся еще несколько банков.

ЕСК была введена в Свердловской области в конце августа 2020 года. Она доступна в двух вариантах: с расчетным приложением и без него. С помощью карты жители смогут не только получать пособия, пенсии и другие выплаты, но и оплачивать товары, проезд в общественном транспорте, а также услуги ЖКХ, интернета и мобильной связи в интернет-банке, пользоваться скидками и специальными предложениями.