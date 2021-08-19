В дагестанском селе Агвали после конфликта с местными жителями избрали нового имама

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Новый имам избран в селе Агвали Цумадинского района Дагестана, где произошел конфликт прежнего священнослужителя с местным населением, сообщил ТАСС в четверг заместитель главы района Халилула Магомедов.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Агвали произошел конфликт имама, назначенного муфтиятом республики, с местными жителями. По информации местных СМИ, напряженная обстановка сложилась после инцидента, в ходе которого священнослужитель допустил рукоприкладство в отношении одного из жителей села. После этого в Агвали стали требовать выборов нового имама.

"Джамаат избрал нового имама, обстановка в селе нормализовалась", - сказал Магомедов.

По его словам, новым имамом стал местный житель Магомедсаид Кадимагомедов, родной брат серебряного призера Олимпийских игр в Токио по вольной борьбе Магомедхабиба Кадимагомедова.

Как пояснял Магомедов ТАСС, массовых беспорядков допущено не было, для предотвращения негативного развития ситуации в населенный пункт были привлечены сотрудники полиции из соседних сел.