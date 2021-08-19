Титов предложил разрешить ростовским ресторанам работать на верандах без ограничений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить работу летних веранд ресторанов в Ростовской области без ограничений, а также повысить возможность заполняемости залов заведений общепита в регионе с 30 до 100% для вакцинированных гостей. Об этом он сообщил в четверг журналистам по итогам встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

"Мы обсуждали [с губернатором] возможность снятия ограничения по верандам, и чтобы рестораны заполнялись на 100% при предъявлении гостями отрицательных ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации", - сказал бизнес-омбудсмен.

По его словам, власти региона взяли инициативу в проработку. "Это будет администрацией обсуждаться, и, возможно, на следующей неделе будут какие-то решения", - добавил Титов.

В начале августа власти Ростовской области ужесточили ограничения. Так, предъявление сертификата о вакцинации, документа о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста стало обязательным условием при заселении в общежитие, для допуска в фитнес-клубы, спортзалы и организации общепита. При этом заполнять места в кафе и ресторанах можно лишь на 30% от расчетной вместимости. Такое же требование по заполняемости введено для кинозалов, театров и концертных залов в закрытых помещениях. Ограничения не распространяются на несовершеннолетних.

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов находится в рабочей поездке в Ростовской области. Согласно программе, он встретится с региональным бизнес-сообществом, посетит площадку под строительство нового рынка под Ростовом-на-Дону, а также ряд предприятий.