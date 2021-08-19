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В Сочи объявили штормовое предупреждение по непогоде

Возможны смерчи

СОЧИ, 19 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Сочи в связи с ожидающимися 20 и 21 августа дождями. Есть риски подъема уровней воды в реках, возможно формирование смерчей, сообщили журналистам в администрации города в четверг.

"В Сочи объявлено штормовое предупреждение. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, на отдельных участках с достижением неблагоприятных отметок. Утром и днем 20 августа, а также ночью и утром 21 августа на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении администрации.

Уточняется, что сильные дожди, местами с грозами и градом, синоптики прогнозируют на 20 августа, а также ночью и утром 21 августа, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Жителей и гостей города просят временно отказаться от отдыха у воды.

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