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Морские пехотинцы Балтийского проводят учебную противодесантную операцию под Калининградом

Военные совершили на технике марш из района постоянной дислокации на полигон Хмелевка на калининградском побережье Балтийского моря

КАЛИНИНГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Более 600 военнослужащих гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота и свыше 70 единиц боевой техники задействовали в начавшихся 19 августа в Калининградской области учениях по противодесантной обороне побережья, сообщила пресс-служба флота.

"В Калининградской области были подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач подразделения соединения морской пехоты Балтийского флота. В мероприятиях задействованы свыше 600 военнослужащих и более 70 единиц боевой и специальной техники", - говорится в сообщении.

Морпехи совершили на технике марш из района постоянной дислокации на полигон Хмелевка на калининградском побережье Балтийского моря и приступили к выполнению задач по подготовке к противодесантной обороне побережья. В короткие сроки развернули командно-наблюдательные пункты, организовали сторожевое охранение, провели инженерное оборудование обороняемого участка. На следующем этапе учений морские пехотинцы Балтфлота отработают задачи противодесантной обороны побережья с выполнением боевых стрельб.

"Сегодняшнее мероприятие боевой подготовки проходит в рамках планового тактического учения с участием морской пехоты Балтийского и Северного флотов. В нем принимают участие более 2 тыс. военнослужащих, военная и специальная [техника] - бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, самоходные артиллерийские установки", - отметили в пресс-службе.

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