Свыше 250 школ Пермского края обеспечат IT-инфраструктурой в 2021 году

ПЕРМЬ, 19 августа. /ТАСС/. Более 250 образовательных учреждений Пермского края оборудуют телекоммуникационной инфраструктурой, что позволит установить в школах точки с бесплатным доступом к сети Интернет по технологии Wi-Fi. Также появится система видеонаблюдения, рассказали ТАСС в четверг в региональном министерстве информационного развития и связи.

"В рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ" в 2021 году свыше 250 школ будет обеспечено телекоммуникационной инфраструктурой, которая позволит оборудовать в образовательных учреждениях точки с бесплатным доступом к сети Интернет по технологии Wi-Fi и системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, компьютерные классы оборудованы проводными сетями", - рассказали в ведомстве.

На эти цели из федерального бюджета направили около 257 млн рублей. Госконтракт уже заключили, к выполнению работ планируется приступить в сентябре. Годом ранее телекоммуникации провели в 335 школ, выделили 320 млн рублей. Полностью завершить работы по обеспечению школ цифровой инфраструктурой планируется к 2023 году.

Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". В 2020 году согласно поручению президента утвердили седьмой федпроект "Искусственный интеллект". Общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей. К 2030 году необходимо в четыре раза увеличить инвестиции в отечественное программное обеспечение, повысить цифровую зрелость, 95% услуг должны потребляться жителями онлайн и 97% домохозяйств должны быть подключены к интернету.