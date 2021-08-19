Экоорганизации обратились в суд после отклонения инициативы об отказе от сжигания мусора

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Альянс общественных организаций против сжигания и за переработку отходов обратился в Пресненский суд Москвы с иском, в котором признать незаконным решение экспертной рабочей группы, отклонившей инициативу об отказе от мусоросжигания. Об этом сообщает в четверг пресс-служба "Гринпис России".

Рабочая экспертная группа федерального уровня признала нецелесообразной инициативу экологических организаций, которая набрала в марте на сайте Российской общественной инициативы 100 тыс. подписей в свою поддержку. В ней экологические организации требовали убрать из закона "Об отходах" понятие "энергетической утилизации", которое приравняло сжигание мусора к переработке. Альянс также предлагал ввести административную ответственность для чиновников, которые принимают правовые акты, противоречащие приоритетам государственной политики в области обращения с отходами.

"Альянс против сжигания и за переработку отходов, куда входит российское отделение Greenpeace, просит признать незаконным решение экспертной рабочей группы, отклонившей инициативу об отказе от мусоросжигания", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что рабочая группа должна была предложить иные механизмы и меры, которые в той или иной степени достигали цели инициативы. В иске также подчеркивается, что решение чиновников "ограничивает конституционное право административного истца на обращение в государственные органы для рассмотрения инициативы".

Помимо этого, в инициативе был пункт о включении в закон "Об отходах" запрета на оборот некоторых видов тары и упаковки, которые трудно или невозможно переработать или у них есть многоразовые альтернативы. Рабочая группа поддержала лишь этот пункт инициативы, установив переходный период в 25 лет. Другие предложения чиновники признали "нецелесообразными", несмотря на то, что они носят системный характер и неотделимы друг от друга.

В альянс входит российское отделение "Гринпис", организация "Друзья Балтики", движение "Эка", Центр экономии ресурсов, ассоциация "Раздельный сбор", экоцентр "Дронт".