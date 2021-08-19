В Петербург поступила самая крупная партия вакцины "Спутник Лайт"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Самая крупная партия вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" объемом почти 133 тыс. доз поступила в Петербург. Также в город поставили препарат "Ковивак", сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

"На фармбазу Петербурга поступила крупная партия однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" - 132 904 дозы. Также получена вакцина "Ковивак" производства Центра им М. П. Чумакова в количестве 6 240 комплектов доз", - говорится в сообщении.

С начала массовой прививочной кампании в Петербурге вакцинацию одним компонентом прошли 1,4 млн человек, 1,3 млн закончили цикл вакцинации.

"Необходимо наращивать темпы прививочной кампании, особенно в преддверии нового учебного года. Сегодня для этого есть все возможности: Петербург полностью обеспечен вакцинами, работают 165 прививочных пунктов", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

По последним данным, в Петербурге выявили 562 348 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 539 900 человек, умерли 20 149. За последние сутки в городе выявили 1 563 случая заражения.