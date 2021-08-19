Вопросы контроля родителей за школьным питанием обсудят на всероссийском форуме в Саранске

САРАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Вопросы родительского контроля за организацией школьного питания, улучшения качества питания, реконструкции пищеблоков обсудят на стартовавшем в Саранске I Всероссийском родительском форуме по вопросам школьного питания, сообщил в четверг руководитель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Кировской области Игорь Васильев.

"Мы многократно говорили о том, что необходимо обеспечивать качество и безопасность горячего питания, но не только при помощи территориальных органов Роспотребнадзора. Должен быть организован родительский и общественный контроль. Сегодня в рамках первого родительского форума я бы предложил вам обсудить актуальные задачи родительского контроля безопасности и качества школьного питания, познакомиться с опытом организации горячего питания в школах республики", - обратился к участникам форума Васильев.

Форум пройдет 19 и 20 августа в Саранске, для участия в нем зарегистрировались более 3 тыс. человек из 85 регионов. Ранее врио главы Мордовии Артем Здунов возглавил рабочую группу по вопросам организации питания школьников комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование". Он сообщал, что участники рабочей группы подготовят предложения по совершенствованию системы школьного питания к заседанию Госсовета, которое состоится 25 августа, при этом около 80 субъектов РФ уже направили свои предложения. Наиболее актуальные для всех субъектов страны вопросы связаны с модернизацией пищеблоков, совершенствованием контрактной системы, приобретением продуктов питания местного производства, повышением уровня родительского контроля. В ходе форума планируют обсудить наработки российских регионов.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. В школах, технически готовых к этому, младшеклассники должны были начать получать такое питание с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года. По данным Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах стали получать такое питание, в то время как в предыдущем учебном году горячим питанием были обеспечены все младшеклассники только в 18 регионах.