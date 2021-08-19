Иски издательств к Telegram и Apple о защите авторских прав рассмотрят в закрытом режиме

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд рассмотрит иски издательств "АСТ" и "Эксмо" к Telegram о запрете распространения книг Стивена Кинга и других авторов в закрытом режиме из-за ограничений, связанных с COVID-19. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение исков ООО "Издательство "АСТ" и ООО "Издательство "Эксмо" к Telegram и Apple состоится в Мосгорсуде 8 сентября. Заседание пройдет в закрытом режиме из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией", - сказали в пресс-службе.

20 июля издательство "Эксмо" и "АСТ" подали иски к Telegram и Apple о защите авторских или смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет. На стадии досудебной подготовки определением судьи Мосгорсуда было удовлетворено заявление ООО "Издательство "Эксмо" о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских и смежных прав на литературные произведения "11/22/63" и "Доктор сон" Стивена Кинга, "Ни Сы" Джен Синсеро, "Мара и морок" Лии Арден, размещенные на страницах мобильного приложения Telegram.