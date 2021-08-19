Максимальные суточные значения заболевания коронавирусом на Кубани пришлись на июль

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Максимальные значения заражения коронавирусом в сутки в Краснодарском крае пришлись на июль, сообщил в своем Telegram-канале в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Призы для привитых и въезд в Таиланд для россиян.

Призы для привитых и въезд в Таиланд для россиян. Главное о коронавирусе за 18 августа

"В июле край достиг максимального значения заболеваемости за все время с начала пандемии - 265 заболевших в сутки. На оперативном штабе обсудим эпидобстановку в регионе", - говорится в сообщении главы региона.

По данным оперативного штаба края, по состоянию на 19 августа, за сутки зафиксировали 252 случая заражения коронавирусом, всего за время пандемии СOVID-19 подтвердился у 63 941 человека, 48 458 пациентов выздоровели, 4 833 человека умерли, 101 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, девять - на установках насыщения крови кислородом.