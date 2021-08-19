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Влияние коронавируса на спорт

Швеция разрешит въезд в страну участникам международных соревнований элитного уровня

Временный запрет на въезд ввели в марте 2020 года

СТОКГОЛЬМ, 19 августа. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло в четверг решение об отмене временного запрета на въезд в страну для участников международных соревнований элитного уровня из стран за пределами Европейской экономической зоны и Швейцарии. Об этом сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Временный запрет на въезд из этих стран был введен в марте 2020 года. "Исключение, о котором теперь решило правительство, важно для нас, чтобы расширить возможности проведения международных соревнований элитного уровня, среди прочего в киберспорте, в Швеции", - приводятся в сообщении слова министра внутренних дел Микаэля Дамберга.

От прибывающих в Швецию участников соревнований потребуется справка об отрицательном тесте на COVID-19. Поправка вступит в силу 23 августа.

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ШвецияВлияние коронавируса на спорт
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