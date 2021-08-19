Летняя погода закончится в столичном регионе на следующей неделе

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Лето уйдет из Московского региона на следующей неделе. Температура днем будет опускаться до 15-20 градусов тепла в первой половине недели, сообщил в четверг ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора. <…> Следующая неделя ознаменуется первым "звоночком" от грядущей осени. В атмосфере сформируется северной поток и скажется дыхание борея - холодного северного ветра", - сообщил он.

По словам Тишковца, столичный регион окажется под влиянием полярного воздуха с температурным фоном на три градуса ниже климатической нормы. "Это соответствует климатическим показателям первой декады сентября", - уточнил он.

Тишковец сообщил, что к утру понедельника в регионе "посвежеет" до 10-12 градусов тепла, после полудня будет около 20 градусов тепла. Во вторник днем ожидается 16-18 градусов тепла.

"В среду столбики термометров опустятся на самое дно колодца холода - ночью 6-8 градусов, в дневные часы уже не выше 15-17 градусов", - сказал Тишковец.