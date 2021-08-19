Теневой кабмин Литвы призвал к выплате компенсаций за побочные эффекты после вакцинации

ВИЛЬНЮС, 19 августа. /ТАСС/. Сформированный оппозицией Литвы теневой кабинет министров выступил с предложением о выплате компенсаций лицам, которые при вакцинации от коронавируса испытали негативные побочные эффекты. Об этом в четверг сообщил журналистам возглавляющий теневое правительство лидер Союза крестьян и "зеленых" Литвы - крупнейшей в Сейме (парламенте) оппозиционной партии - Рамунас Карбаускис.

"Мы считаем, что власти, рекомендующие прививаться определенными препаратами, должны взять на себя ответственность по компенсации ущерба здоровью людей из-за негативных побочных эффектов", - заявил он.

Как отметил теневой кабинет, такая практика применяется в ряде европейских стран, где выплаты составляют более €30 тыс. "Это должно стать примером для Литвы", - отметили оппозиционеры. Соответствующий законопроект они готовят к осенней сессии парламента, которая откроется 10 сентября.

В понедельник теневой кабинет министров выступил с предложением премировать одноразовой выплатой в размере €100 лиц старше 65 лет, вакцинировавшихся от коронавируса. Как заявил прри этом Карбаускис, подготовленный теневым кабинетом законопроект вместо практикуемых нынешним правительством принудительных мер, которые вызывают протесты общества, предлагает денежной выплатой мотивировать решивших сделать прививку пожилых людей, составляющих самую большую группу риска.