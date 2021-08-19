Тюменские "серебряные" волонтеры начали информировать пожилых о вакцинации от коронавируса

ТЮМЕНЬ, 19 августа. /ТАСС/. "Серебряные" добровольцы регионального проекта "Вакцинация. PRO" в Тюменской области начали информировать пожилых людей о важности вакцинации от COVID-19, сообщил региональный департамент соцразвития в четверг.

Призы для привитых и въезд в Таиланд для россиян.

Призы для привитых и въезд в Таиланд для россиян. Главное о коронавирусе за 18 августа

"Проинформировать пожилых людей о важности вакцинации, предупредить об угрозах COVID-19 и помочь в записи на иммунизацию - такие серьезные задачи стоят перед "серебряными" волонтерами штаб-квартиры сегодня. Ежедневно каждым из волонтеров совершается более 30 звонков людям старшего поколения", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что во время разговора добровольцы отвечают на популярные вопросы пожилых людей, доносят необходимую информацию и передают данные обо всех желающих вакцинироваться в поликлиники по месту жительства. Телефонные консультации они начали проводить после предварительного тренинг-обучения у психологов регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Штаб-квартира "серебряного" добровольчества действует в регионе с апреля 2014 года. Движение объединяет более 7 тыс. людей старшего поколения из 25 муниципальных образований Тюменской области. Проект реализуется Региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации и соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение", является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества и продолжительности жизни.