Беглов заявил о готовности всех школ и детсадов Петербурга к учебному году в очном формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Школы и детские сады Санкт-Петербурга полностью подготовили к приему учащихся в очном формате с начала нового учебного года. Как сообщила в четверг пресс-служба городской администрации, такую информацию озвучил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании, которое провела заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

"Здания школ и детских садов приняты всеми контролирующими организациями. Получены 100% паспортов готовности. Все учреждения укомплектованы педагогическими кадрами", - привела пресс-служба слова губернатора.

В Петербурге действуют 1 977 образовательных учреждений и 1 049 государственных учреждений дошкольного образования, сообщили в Смольном. К 1 сентября планируется открыть дополнительно 11 школьных зданий и 16 детских садов, еще семь зданий детсадов введут до конца года.

Школьные линейки в День знаний в Санкт-Петербурге планируется провести в очном формате, но на улице и с соблюдением противоэпидемических мер. Ранее в городском комитете по образованию сообщили, что школьники Санкт-Петербурга в предстоящем учебном году смогут по решению родителей обучаться в смешанном формате и некоторое время проходить школьную программу дистанционно.