Догузова считает чрезмерным требование по приему только вакцинированных туристов на Кубани

БАРНАУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Действующее в Краснодарском крае в связи с пандемией коронавируса требование по заселению в гостиницы региона только вакцинированных или готовых пройти вакцинацию является чрезмерными. Такое мнение высказала журналистам в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

С августа в Краснодарском крае ужесточили антиковидные ограничения по заселению в гостиницы и отели.

"На губернаторе огромная ответственность, он отвечает за жизнь и безопасность людей. Я как руководитель отрасли считаю эту меру чрезмерной: достаточно обязательного требования ПЦР-теста, сделанного за несколько суток до приезда, с соблюдением все норм предосторожности - температуру померить. Но с уважением отношусь к решению губернатора. Конечно, мы видим отток туристов, август "просел", - заявила Догузова, отвечая на вопрос о том, как ограничения повлияли на отрасль туризма в регионе.

Она добавила, что отмены бронирований в регионе в связи с ограничениями составили порядка 20-30% и пояснила, что, по ее мнению, в Крыму, где условия при заселении более мягкие, курортная отрасль восстанавливается более динамично.

С августа при заселении требуются: медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19, или сертификат о вакцинации, или справка о прохождении первого этапа вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам будут заселять гостей при условии их добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня заселения. Требования не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно.

Нарушение антиковидных ограничений, действующих в регионе, влечет привлечение к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения").

Ситуация с турпотоком на юге

Поток туристов в основные курортные регионы Юга РФ - Крым и Краснодарский край - по итогам 2021 года может восстановиться до допандемийных показателей, также планируется прирост, сообщила Догузова.

"В целом курортные территории этот год закончат с плюсом: и Крым, и Краснодарский край. То есть не просто восстановятся до доковидных показателей, мы там увидим рост", - сказала Догузова, отвечая на вопрос о прогнозах по турпотоку.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии коронавируса. Тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. Согласно прогнозам на этот год, регион примет около 8 млн человек.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. В период майских праздников курорты региона в 2021 года приняли с 1 по 11 мая более 680 тыс. туристов, что на 20% больше, чем в 2019 году.