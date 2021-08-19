Суд отменил комендантский час почти во всей Каталонии

МАДРИД, 19 августа. /ТАСС/. Высший суд Каталонии постановил отменить ночной комендантский час, введенный в ряде населенных пунктов для сдерживания распространения пандемии коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба юридической инстанции.

По ее информации, суд разрешил оставить в силе данную меру лишь в 19 муниципалитетах, отменив ограничения в остальных населенных пунктах, в том числе в Барселоне. Комендантский час там действовал с середины июля с 01:00 до 06:00 по местному времени.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 4,7 млн случаев заражения, свыше 82 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. Сейчас 63,8% испанцев полностью привиты от ковида.