{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Суд отменил комендантский час почти во всей Каталонии

Оставить в силе данную меру разрешили лишь в 19 муниципалитетах

МАДРИД, 19 августа. /ТАСС/. Высший суд Каталонии постановил отменить ночной комендантский час, введенный в ряде населенных пунктов для сдерживания распространения пандемии коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба юридической инстанции.

По ее информации, суд разрешил оставить в силе данную меру лишь в 19 муниципалитетах, отменив ограничения в остальных населенных пунктах, в том числе в Барселоне. Комендантский час там действовал с середины июля с 01:00 до 06:00 по местному времени.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 4,7 млн случаев заражения, свыше 82 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. Сейчас 63,8% испанцев полностью привиты от ковида.

Теги
ИспанияПандемия COVID-19
В Темрюкском районе Кубани начали прививать от инфекций жителей подтопленных территорий
Жители вакцинируются от гепатита А и дизентерии
Читать полностью