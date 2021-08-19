Гуманитарная помощь: как помогают другие, как можем помочь мы

Историю гуманитарной помощи принято вести от миссионеров XVIII–XIX веков, которые не только пытались обратить в свою веру жителей других стран, но и помогали им — иногда медикаментами, иногда знаниями, иногда продовольствием. Ко второй половине XIX века начал работу Красный Крест.
В XX веке безвозмездная помощь оказалась незаменимой во время голода в Поволжье или устранения трагических последствий Второй мировой войны.
Оказание гуманитарной помощи — одна из целей Организации Объединенных Наций, прописанная в ее уставе. Она уделяет особое внимание помощи беженцам, детям, искоренению голода и решению вопросов здравоохранения.
Всемирный день гуманитарной помощи отмечается 19 августа в память о взрыве, произошедшем в штабе ООН в Багдаде в 2003 году. Тогда погибло 22 человека, среди которых — известный деятель Сержиу Виейра ди Меллу.
Что такое гуманитарная помощь
Это вид безвозмездной помощи малообеспеченным и социально незащищенным людям или пострадавшим от чрезвычайных происшествий. Она может быть международной, от страны стране, или оказываться отдельным субъектам, органам государственной власти или местного самоуправления, юридическим лицам и отдельным людям.
Существует еще техническая, в рамках которой делятся знаниями, опытом, технологиями или техникой, необходимой, к примеру, для утилизации оружия или радиоактивных отходов.
Что может в нее входить
Гуманитарная помощь всегда предоставляется, исходя из потребностей конкретных людей. Это может быть продовольствие, одежда, медикаменты и любые другие необходимые вещи, а также расходы на их транспортировку и хранение. Оружие, боеприпасы и транспортные средства в гуманитарную помощь входить не могут, поскольку в случае военного конфликта она должна оставаться политически нейтральной.
К гуманитарной помощи может относиться также, к примеру, развертывание и поддержание работы госпиталя на месте ЧП, проведение медицинских осмотров и вакцинации.
Кому Россия оказывает гуманитарную помощь
В МЧС России рассказали, что за 30 лет работы ведомство провело более 500 гуманитарных операций за рубежом, занималось доставкой гуманитарных грузов более чем в 100 стран и больше 120 раз по воздуху эвакуировало тяжелобольных россиян на родину. Среди самых известных из них — гуманитарная операция в Сирии, длившаяся с 2012 по 2016 год, помощь Донбассу с 2014 по 2019 год и тушение пожаров в различных странах: Индонезии, Португалии, Чили, Армении, Абхазии, Турции и других.
В 2020 году ведомство выполнило более 40 гуманитарных миссий, большая часть которых была необходима в связи с распространением коронавирусной инфекции. Медицинские грузы отправляли, к примеру, в Китай, Конго, Центрально-Африканскую Республику, Зимбабве, Киргизию, Казахстан, Кабо-Верде, Республику Ангола и Афганистан, а другим странам, например Сирии, предоставляли и продовольственную помощь.
Как могут участвовать граждане
Помощь обычно выделяют из ресурсов Росрезерва, хотя зачастую организуются сборы (особенно для помощи согражданам, пострадавшим от стихийных бедствий), в которых могут поучаствовать все желающие. Собирают обычно самые простые вещи: еду, гигиенические товары, одежду, предметы первой необходимости. Тем, у кого нет возможности доехать до пункта сбора и привезти вещи, иногда предлагают перевести деньги.
Например, 9 августа Общественный добровольческий штаб Якутии по борьбе с лесными пожарами объявил сбор помощи для пострадавших от пожаров жителей села Бясь-Кюель в Горном районе. Нужны полуфабрикаты, крупы, макароны, рис, одеяла, подушки, мыло, полотенца, бытовая химия, постельное белье, одежда, обувь и спальные мешки. Кроме этого, штаб продолжает набор добровольцев для борьбы с лесными пожарами.
Также в этом году Ассоциация волонтерских центров совместно с Россотрудничеством и Русской гуманитарной миссией запустила проект "Миссия добро", в рамках которого волонтеры и специалисты (врачи, юристы, преподаватели и так далее) смогут напрямую помочь нуждающимся из других стран. На сайте программы можно заполнить заявку на участие.
"Например, участники срочных гуманитарных миссий будут помогать в разборе завалов, благоустройстве временных жилищ, предоставлении одежды и медикаментов, помогать беженцам и спасателям, — рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. — Участникам будет обеспечен перелет в место проведения миссии, проживание, питание, страхование и покрытие визовых сборов и т.д. Особый акцент мы сделаем на подготовке волонтеров — они будут обучены в Москве профессионалами в сфере международного гуманитарного сотрудничества".