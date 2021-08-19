Гуманитарная помощь: как помогают другие, как можем помочь мы

Историю гуманитарной помощи принято вести от миссионеров XVIII–XIX веков, которые не только пытались обратить в свою веру жителей других стран, но и помогали им — иногда медикаментами, иногда знаниями, иногда продовольствием. Ко второй половине XIX века начал работу Красный Крест.

В XX веке безвозмездная помощь оказалась незаменимой во время голода в Поволжье или устранения трагических последствий Второй мировой войны.

Оказание гуманитарной помощи — одна из целей Организации Объединенных Наций, прописанная в ее уставе. Она уделяет особое внимание помощи беженцам, детям, искоренению голода и решению вопросов здравоохранения.

Всемирный день гуманитарной помощи отмечается 19 августа в память о взрыве, произошедшем в штабе ООН в Багдаде в 2003 году. Тогда погибло 22 человека, среди которых — известный деятель Сержиу Виейра ди Меллу.