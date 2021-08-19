Глава Мордовии предложил обновлять пищеблоки школ по программе капремонта

САРАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Реконструкцию и обновление пищеблоков российских школ необходимо предусмотреть в программе капитального ремонта образовательных учреждений, считает руководитель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. По словам главы государства, примерно 10% школ в России требуют капитального ремонта, а менее 1% находятся в аварийном состоянии. В 2022 году, по планам Минпросвещения РФ, будут отремонтированы порядка 1,5 тыс. школ.

"Вы знаете, что у нас стартует программа по капитальному ремонту школ. Надеюсь, в этой программе мы уделим внимание реконструкции пищеблоков, где это будет необходимо", - сказал Васильев в четверг в ходе стартовавшего в Саранске I Всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания.

Он пояснил, что рабочая группа по вопросам организации питания школьников комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование" провела анализ материально-технической базы пищеблоков в каждом субъекте страны. Анализ показал, что во многих школах оборудование пищеблоков изношено, требует замены и модернизации. Также не все пищеблоки соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, а некоторым школьным столовым нужно не только обновить инфраструктуру, но и расширить площади.

"Важным аспектом является эффективная логистика и максимальное привлечение местных товаропроизводителей к поставке продуктов в школьные столовые. Особенно это актуально для небольших школ, расположенных в дальних районах субъектов РФ", - отметил руководитель комиссии.

I Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания проходит 19 - 20 августа в столице Мордовии - Саранске. Участие в нем в очном и дистанционном формате принимают более 3 тыс. человек из 85 регионов. На форуме планируют обсудить вопросы родительского контроля за организацией школьного питания, улучшения качества питания, логистики, выбора поставщиков продуктов и другие.