В детском центре "Океан" смогут отдохнуть 150 детей из подтопленных районов Забайкалья

ЧИТА , 19 августа. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края согласовало с Минпросвещения РФ возможность отдыха во всероссийском детском центре "Океан" 150 детей, проживающих в подтопленных районах, сообщила в четверг пресс-служба Минобразования региона.

"Дети будут выезжать в центр тремя группами. Первая группа из 40 человек отправится на 11-ю смену, которая пройдет с 31 августа по 20 сентября. С 28 сентября по 18 октября в "Океане" отдохнут 53 забайкальца. На 13-ю смену - с 21 октября по 10 ноября - отправятся еще 57 детей из районов, пострадавших от паводков", - говорится в сообщении.

Бесплатный проезд и питание в поездах детям и их сопровождающим обеспечит компания "Российские железные дороги".

Ранее Минпросвещения России обеспечило путевками в детский центр "Океан" 50 школьников из затопленных районов Амурской области и 70 детей из районов Республики Саха (Якутия), пострадавших от лесных пожаров.

В Забайкальском крае из-за масштабных паводков в 2021 году пострадало имущество более 13 тыс. человек в 48 населенных пунктах, были подтоплены 2,7 тыс. домов, 4,3 тыс. приусадебных участков, 555 км автомобильных дорог, 71 автомобильный мост, 146 объектов социальной инфраструктуры, 56 дамб и 11 каналов. Общая сумма ущерба достигла 5,9 млрд рублей.