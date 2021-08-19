Программа COVAX предложила КНДР 3 млн доз вакцины Sinovac

СЕУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Международный механизм распределения вакцин от коронавируса COVAX выделил для Пхеньяна 2,97 млн доз противоковидного препарата китайской компании Sinovac. Об этом в четверг сообщил интернет-портал NK News со ссылкой на главу представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в КНДР Эдвина Сальвадора.

"Если страна проявит интерес, ВОЗ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) начнут работать над предложением к Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI)", - цитирует издание представителя ВОЗ.

В мае КНДР должна была получить через COVAX 1,7 млн доз вакцин от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, но поставка была отложена. В GAVI заявили, что причиной срыва поставки стали проблемы с "технической подготовленностью" КНДР и "недостаточный объем снабжения в мире".

В конце июня лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе заседания политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о произошедшем в стране серьезном инциденте в области здравоохранения, который может привести к возникновению большого кризиса в сфере обеспечения безопасности республики и ее населения.

По официальным данным, в КНДР с начала пандемии не выявлено ни одного случая заражения новым коронавирусом. В январе 2020 года народная республика ввела жесткие карантинные меры, полностью закрыв границы и изолировавшись от внешнего мира.

COVAX - международный механизм, запущенный Всемирной организацией здравоохранения совместно с GAVI и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI). Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки препаратов от коронавируса. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.