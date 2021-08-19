В музее-заповеднике "Кижи" проложат больше 2,5 км новых сетей водоснабжения

ТАСС, 19 августа. Главгосэкспертиза РФ одобрила проектно-сметную документацию по прокладыванию новых сетей водоснабжения и водоотведения на территории музея-заповедника "Кижи" в Карелии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения объектов музея-заповедника "Кижи". По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает строительство новых водопроводных и локальных очистных сооружений на острове Кижи, на землях особо охраняемых природных территорий, в водоохранной зоне Онежского озера. Здесь будут построены 1 039,15 м водопроводной и 1 619,5 м канализационной сетей.

Планируется также строительство двух канализационных насосных станций производительностью 6,86 и 7,34 куб. м в час соответственно, к которым подведут кабельные линии электроснабжения. Кроме того, здесь установят две емкости с запасом чистой воды, четыре смотровых колодца, двухсекционный резервуар-усреднитель, осадконакопитель, два блока биологической очистки и блок доочистки.

Финансирование строительства планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета.

О музее-заповеднике

Территория, на которой расположился архитектурный ансамбль Кижского погоста, занимает большую часть одноименного острова на Онежском озере. В 1945 году она была объявлена государственным заповедником, а через 21 год здесь основали Государственный историко-архитектурный музей "Кижи". В 1990 году Кижский погост вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1993-м указом президента РФ архитектурное собрание музея под открытым небом было включено в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Ансамбль Кижского погоста и постройки, сгруппированные в виде музейной экспозиции, представляют собой исключительные примеры традиционной деревянной архитектуры Карелии и Севера России. Все храмы, находящиеся на территории музея-заповедника "Кижи", входят в состав Спасо-Кижского Патриаршего подворья. По преданию, главный храм Кижей - церковь Преображения Господня - был построен в 1714 году одним топором, без гвоздей. Кижский заповедник каждый год посещают десятки тысяч туристов.