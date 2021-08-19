В Темрюкском районе Кубани начали прививать от инфекций жителей подтопленных территорий

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Медики в Темрюкском районе Краснодарского края, пострадавшего от действия циклона, начали профилактическую вакцинацию населения на подтопленных территориях от гепатита А и дизентерии, сообщили журналистам в оперативном штабе региона в четверг.

"По данным администрации Темрюкского района, по состоянию на 19 августа в зоне ЧС на данный момент находятся 1 372 человека. В Темрюкском районе приступили к профилактической вакцинации по эпидемическим показаниям от гепатита А и дизентерии", - говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что оценочные комиссии обследовали порядка 6 тыс. домовладений, составили 802 акта о наступлении ущерба, приняты 327 заявлений на компенсации. В ПВР остаются 22 человека, водоснабжение в районе осуществляется в штатном режиме, в зоне отключения электроэнергии остаются более 7,5 тыс. человек. В муниципалитете оказались повреждены 6 850 кв. м асфальтированных дорог и еще - 43 413 кв. м. - гравийных.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в пунктах временного размещения.