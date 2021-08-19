Более 56% сотрудников отелей и баз отдыха в Самарской области завершили вакцинацию

САМАРА, 19 августа. /ТАСС/. Обязательную вакцинацию от коронавируса, которую ввело управление Роспотребнадзора по Самарской области для определенных профессиональных групп, прошли полностью более 56% сотрудников коллективных туристических средств размещения. Об этом ТАСС сообщил в четверг руководитель регионального департамента туризма Артур Абдрашитов.

"Еженедельно департаментом ведется мониторинг количества вакцинированных в коллективных средствах размещения Самарской области. Нам предстоит провести работу по вакцинации работников 400 средств коллективного размещения. Это не только отели, но и санатории, базы отдыха. На сегодняшний момент 56,1% сотрудников коллективных средств размещения вакцинировано вторым компонентом", - рассказал Абдрашитов.

Еще 3% сотрудников вакцинировались пока первым компонентом. Глава профильного департамента отметил, что к 1 сентября эта профгруппа превзойдет планку в 60% и будет наращивать показатель.

По словам Абдрашитова, сотрудники относятся к обязательной вакцинации с пониманием, так как постоянно работают с людьми. Причем они не просто не хотят подвести коллектив, но и осознают, что это защита для их семьи, отметил руководитель департамента туризма.

Ранее региональный Роспотребнадзор обязал ряд организаций привить 60% работников в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в области. Руководители ряда организаций должны были обеспечить вакцинирование сотрудников первым компонентом до 7 августа, вторым - до 1 сентября. По данным Минздрава региона, план выполнили педагоги, соцработники, медики и чиновники.

По последним данным оперштаба региона, первым компонентом вакцинировались более 940 тыс. самарцев, еще более 758 тыс. человек полностью завершили вакцинацию. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе на 19 августа зарегистрировано почти 85 тыс. случаев заражения инфекцией. Медики вылечили более 74,7 тыс. пациентов, еще порядка 3 тыс. человек умерли.