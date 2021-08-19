Фонд семьи Тиньковых будет оказывать адресную помощь онкогематологическим пациентам в РФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Фонд семьи Тиньковых вступил в партнерство с Фондом борьбы с лейкемией для совместного развития направления адресной помощи взрослым онкогематологическим пациентам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Фонд семьи Тиньковых объявляет о стратегическом партнерстве с Фондом борьбы с лейкемией для совместного развития направления адресной помощи взрослым онкогематологическим пациентам в России. Представители Фонда семьи Тиньковых вошли в совет Фонда борьбы с лейкемией, это поможет развить уже имеющиеся и разработать новые программы и проекты адресной помощи и поддержки пациентов по всей России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стратегическое партнерство двух фондов в области онкогематологии позволит усилить работу во всех направлениях. При этом Фонд семьи Тиньковых будет оказывать целевую финансовую поддержку Фонду борьбы с лейкемией для помощи пациентам в России.

Фонд семьи Тиньковых создан в феврале 2021 года. Он призван решать проблемы больных раком крови и развития института донорства.