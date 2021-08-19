В Астраханской области 74% педработников поставили прививку от COVID-19

"У нас неплохой показатель среди педагогов по вакцинации - это 74%, до конца августа мы рассчитываем, что этот показатель увеличится", - сказал Бабушкин в четверг в рамках заседания областного правительства.

Ранее сообщалось, что в регионе наметилась тенденция к стабилизации эпидемиологического процесса, в первую очередь об этом можно судить по стабильному снижению количества вызовов скорой помощи и уменьшению доли госпитализированных в инфекционные стационары. Министерство здравоохранения региона в последние дни не раз заявляло о сокращении ковидного коечного фонда и возвращении стационаров к работе в штатном режиме - к оказанию плановой медицинской помощи.

По данным на 19 августа, в Астраханской области вакцинировано от коронавирусной инфекции около 40% взрослого населения региона - это 299 760 человек, оба этапа иммунизации прошли 250 505 человек. За период прививочной кампании в регион поступило 299 262 дозы вакцины "Гам-ковид-вак", 17 088 доз вакцины "Спутник лайт", 9 040 доз вакцины "Эпиваккорона" и 2 390 доз вакцины "Ковивак".

Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 49 128 случаев COVID-19. В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 1 469 человек, свободными остаются 22% коечного фонда.