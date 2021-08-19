Один из кинотеатров Москино на время акции "Ночь кино" будет работать в формате COVID-frее

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Ежегодная общегородская акция "Ночь кино" пройдет 28 августа в кинотеатрах Москино. Один из кинотеатров киносети на время проведения мероприятия будет работать в формате COVID-frее, сообщила в четверг генеральный директор Москино Наталья Мокрицкая на пресс-конференции в ТАСС, прошедшей в онлайн-формате.

"Акция будет проходить в шестой раз. Мы пониманием, что сейчас непростая эпидемиологическая ситуация, и мы долго обсуждали формат проведения мероприятия. В итоге пришли к выводу, что акция пройдет в офлайн-режиме и с соблюдением всех необходимых правил, которые установлены Роспотребнадзором", - сказала Мокрицкая.

Она добавила, что кинотеатр "Звезда" на время проведения станет зоной COVID-frее.

"Например, на площадке, где будет транслироваться сериал "Пищеблок", мы организуем зону COVID-frее. То есть в кинотеатре "Звезда" мы делаем COVID-frее зону, это значит, что посетители смогут туда зайти только при наличии QR-кода. Зрители смогут пройти регистрацию на сайте акции при наличии сертификата о вакцинации", - сказала Мокрицкая.

Она добавила, что для гостей подготовили большую программу. Показы будут проходить не только в кинотеатрах Москино, но и на Даниловском рынке и других открытых площадках.

Старт акции будет дан в 14:00 мск, а последний сеанс завершится в 00:30 мск. Для того, чтобы посетить показы, необходимо пройти онлайн-регистрацию. Она откроется 19 августа.