Экс-министр строительства Удмуртии Иван Ястреб признал вину во взяточничестве

ТАСС, 19 августа. Бывший министр строительства и ЖКХ Удмуртии Иван Ястреб признался во взяточничестве, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе прокуратуры республики.

"В процессе расследования уголовного дела <…> от обвиняемых поступило ходатайство о признании ими вины", - сказала собеседница, уточнив, что речь идет также о подельнике.

Ястреб обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение лично должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере"), и двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, а равно за общее покровительство и попустительство по службе").

Иван Ястреб был назначен в октябре 2017 года и. о. министра строительства и ЖКХ Удмуртии, с мая 2018-го до февраля 2019-го занимал пост министра. Затем был назначен руководителем ГУП "Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии". После ареста Ястреба предприятие возглавил Евгений Родичкин, который был советником главы региона по вопросам АПК, а также руководил "Удмуртлесом".