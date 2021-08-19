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Изменение погоды позволило открыть север острова Ольхон для туристов

Север острова был недоступен для посещения с 7 августа из-за пожарной опасности

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Север острова Ольхон, который с 7 августа был закрыт для туристов из-за пожарной опасности, в четверг открыли для посещения. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

Север острова Ольхон - единственного населенного острова на Байкале - является одним из самых популярных туристических маршрутов на озере. Там находится мыс Хобой, с которого в хорошую погоду можно увидеть восточный берег Байкала.

"На заседании оперативного штаба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", состоявшегося 19 августа, решено открыть маршруты "Север Острова Ольхон" и "Курма - Кочериково" для посещения, осуществлять выдачу разрешений в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В среду класс пожарной опасности снизился, но открыть маршруты не позволил дождь, который размыл дороги. В настоящее время они высохли, проезд по ним безопасен.

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