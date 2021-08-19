Во Владикавказе закрыли два ТЦ и рынок из-за нарушения масочного режима

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 августа. /ТАСС/. Два торговых центра и рынок закрыли во Владикавказе из-за нарушения масочного режима. Об этом журналистам сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

"Во Владикавказе приостановлена работа двух торговых центров - "Столица" и "Алания молл", а также рынка "Привоз" из-за нарушения масочного режима", - говорится в сообщении.

Это первые закрытия после ужесточения ограничений с 23 июня.

"В очередной раз нами выявлены нарушения на торговых объектах - в ТРЦ "Столица", ТРЦ "Алания молл" и на рынке "Привоз", где тотально не исполняется масочный режим. Более того, охранники, которые находились на входе в торговые объекты, сами находились без масок. <...> 18 августа нами задокументированы выявленные факты нарушений и <...> деятельность объектов временно приостановлена, материалы административного дела будут переданы в суд", - пояснила начальник службы отдела правового обеспечения, государственной службы и кадров управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Вера Кайтукова.

С 23 июня на территории республики согласно указу главы республики, руководителям организаций всех форм собственности необходимо обеспечить соблюдение масочного режима посетителями и работниками, дезинфекционного режима, социального дистанцирования (не менее 1,5 метра).