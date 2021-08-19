Редкое природное явление "грозовой вал" зафиксировали в Череповце

ВОЛОГДА, 19 августа. /ТАСС/. Жители города Череповца Вологодской области зафиксировали довольно редкое природное явление "грозовой вал" перед грозой, которая прошла 18 августа с ливнем и шквалистым ветром до 17 м/сек. 19 августа ливни наблюдаются в Вологде, рассказала ТАСС ведущий синоптик Вологодского Гидрометцентра Ольга Рыкованова.

Ранее в социальных сетях местные жители разместили фото грозового неба с нависающим над городом облаком, которое надвигалось в виде огромной волны.

"Шквалистый ворот, или грозовой вал, - это передняя часть грозового облака, когда на территорию приходит контрастный грозовой фронт и из-за восходящих и нисходящих потоков в облаке принимает такую форму. Это передняя кромка грозового облака, ничего опасного в нем нет. Такие облака свидетельствуют о надвигающейся мощной грозе. Это произошло в светлое время суток, поэтому жители запечатлели это явление. В Череповце отмечалось усиление ветра до 17 м/сек, прошли грозы, ливни", - рассказала ТАСС представитель региональной метеослужбы.

По ее данным, 19 августа сильные дожди проходят в Вологде, пока без подтоплений. Непогода смещается постепенно на восток области. 20 и 21 августа будет без осадков, в 22 августа вновь возможны локальные ливни с грозами. С 23 августа дожди в регионе прогнозируются уже повсеместно.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по области, из-за грозовых разрядов в ночь на 19 августа произошли два пожара. Горела баня в Вологодском районе и частный деревянный дом в деревне Квашниха Харовского района. Огонь повредил внутреннюю отделку бани, электропроводку и деревянные перекрытия в доме, никто не пострадал. По предупреждению ГУ МЧС, непогода продлится в регионе до вечера 19 августа.