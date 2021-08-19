В Тюмени офицеры запаса впервые станцуют вальс на Исторической площади в День офицера

ТЮМЕНЬ, 19 августа. /ТАСС/. "Вальс офицеров" впервые пройдет на Исторической площади в Тюмени, в нем примут участие офицеры запаса Вооруженных сил РФ, УМВД России по Тюменской области и ветераны боевых действий, сообщила пресс-служба администрации города в четверг.

"21 августа, в День офицера Российской Федерации, в Тюмени на Исторической площади впервые пройдет "Вальс офицеров". В уникальном по замыслу мероприятии примут участие офицеры запаса Вооруженных сил Российской Федерации, УМВД России по Тюменской области, ветераны боевых действий. В составе нескольких пар они исполнят вальс", - говорится в сообщении.

Инициатором и организатором мероприятия выступил детско-юношеский центр "Град".

Как рассказал директор центра Эдвард Гиносян, во времена Советского Союза существовали Дома офицеров, в которых проводились мероприятия, праздники для семей военнослужащих. "Сегодня очень важно возрождать эти ценности, былые традиции. Именно поэтому мы планируем сделать "Вальс офицеров" ежегодным событием", - пояснил он.

Мероприятие начнется с церемонии возложения цветов к Вечному огню, а в 12:00 состоится кульминация события - вальс.