В Новосибирске регоператор решил проблемы с невывозом мусора в центре города

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экология-Новосибирск" решил проблемы с невывозом мусора в центре Новосибирска, которые наблюдались в городе с начала августа из-за нехватки сотрудников спецавтотранспорта, сообщили в пресс-службе регоператора. Из-за возникшей ситуации власти готовы пойти на расторжения контракта в одностороннем порядке.

С начала августа на территории Центрального района Новосибирска фиксируются случаи нарушения графика вывоза ТКО. Как отмечали в пресс-службе регоператора, сбой произошел в связи с высоким уровнем заболеваемости среди членов экипажей. Ранее в Новосибирске уже наблюдались проблемы с вывозом мусора. Накануне губернатор области поручил начать подготовку документов для расторжения контракта с регоператором.

"Проблемы с регулярным вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерных площадок Центрального района Новосибирска, отмечавшиеся в последние две недели, полностью устранены. Работа регионального оператора и перевозчика, обслуживающего центральную часть города, вошла в обычный график", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что территорию района обслуживают 10 единиц спецтехники, что обеспечит своевременный вывоз отходов. Проблемы возникли также в связи с вынужденной заменой одного из перевозчиков, работа которого вызывала нарекания жителей. В настоящее время ему на замену вышла компания "Экотранс-Н" (имеет контракт на вывоз 75% отходов в Новосибирской области). Чтобы ситуация со срывом графика вывоза не повторилась, регоператор дополнительно закупил 29 новых единиц техники. Также создан резерв водителей для оперативной замены заболевших сотрудников.

"За прошедшую неделю был завершен процесс передачи функций от одной транспортной организации к другой. По всем фактам отклонений от графиков вывоза ТКО будет проведен перерасчет, который коснется около 80 тыс. жителей Центрального района", - рассказала гендиректор "Экологии-Новосибирск" Лариса Анисимова.

ТАСС направил в пресс-службу правительства региона и регоператора запросы по ситуации с возможным расторжением контракта, однако оперативно получить ответы на них не удалось.

О ситуации с обращением ТКО

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Региональным оператором ТКО стала компания "Экология-Новосибирск", которая также является концессионером по строительству в области двух мусороперерабатывающих заводов.

В ноябре 2019 года экс-глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назвал 16 регионов страны, где наиболее остро стоит проблема вывоза ТКО. В числе таких регионов оказалась Новосибирская область. Одной из главных проблем является долг, который региональный оператор накопил перед перевозчиками и полигонами. Его размер - более 700 млн рублей. В декабре 2019 года несколько перевозчиков объявили о своем уходе с рынка. В середине апреля 2020 года профильный комитет Заксобрания Новосибирской области одобрил законопроект, позволяющий областному правительству расторгнуть договор с региональным оператором в одностороннем порядке.