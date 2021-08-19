Захарова анонсировала обращение Лаврова к участникам конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 августа выступит с видеообращением к участникам трека "Международный" конкурса "Лидеры России". Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"21 августа состоится открытие финальной части трека "Международный" конкурса "Лидеры России". Как вы знаете, конкурс управленцев проводится по поручению президента РФ [Владимира Путина] с 2017 года. Цель трека "Международный" привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, показать открытость, преимущества нашей страны для значительного количества людей в других странах, а также заинтересовать в тех проектах, которые проводит Россия, - сказала она. - К участникам обратится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его видеообращение будет показано и затем будет доступно на наших интернет-ресурсах".

Как отметила дипломат, в этом году данное направление конкурса привлекло более 10 тыс. заявок из 150 государств. "Большинство зарубежных конкурсантов - это граждане стран, тесно связанных с Россией историческими, культурными, родственными узами. Среди призов этого трека, напомню, грант на образование - 1 млн рублей, возможность получить российское гражданство или вид на жительство в РФ. К участию в финале приглашены 179 участников из 29 стран", - добавила Захарова.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.