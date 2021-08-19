Минпросвещения планирует унифицировать оценку Всероссийских проверочных работ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения в новом учебном году планирует унифицировать процедуры оценки Всероссийских проверочных работ. Об этом в четверг сообщил глава министерства Сергей Кравцов, выступая по видеосвязи на областном августовском педагогическом совете в Ростове-на-Дону.

"В новом учебном году мы унифицируем все оценочные процедуры, прежде всего, в части Всероссийских проверочных работ, к содержанию и проведению которых у вас были определенные вопросы. Думаю, что наши рекомендации большую часть из этих вопросов снимут", - сказал Кравцов, обращаясь к педагогам, принимающим участие в совете.

Говоря о минувшем учебном годе, министр отметил, что процедуры единого государственного экзамена прошли в установленные сроки и в очном режиме. "Результаты школьников показали устойчивую, хоть и небольшую, положительную динамику по абсолютному большинству предметов", - отметил глава Минпросвещения. Он напомнил, что впервые в компьютерной форме прошел экзамен по информатике.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.